История обменного курса венгерский форинт–новые тайваньские доллары

Обменный курс венгерский форинт/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,091, отражая изменение в размере -0.363% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.019% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,092, и минимумом, равным 0,090, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.410% увеличение стоимости.