سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.00752793 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.562% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.154% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.00755089 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00735934 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.340%.