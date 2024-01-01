История обменного курса венгерский форинт–тонганские паанги

Обменный курс венгерский форинт/тонганские паанги сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере -1.293% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.243% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/тонганские паанги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,006, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -2.059% уменьшение стоимости.