سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 0.105368 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.609% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.579% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 0.105823 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.10457 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.221%.