سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.121164 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.101% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.551% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.121383 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.119208 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.548%.