История обменного курса венгерский форинт–суринамские доллары

Обменный курс венгерский форинт/суринамские доллары сейчас составляет 0,082, отражая изменение в размере 0.085% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.944% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,083, и минимумом, равным 0,082, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.990% уменьшение стоимости.