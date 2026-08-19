سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 0.0303032 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.397% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.036% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 0.0304258 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0301725 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.195%.