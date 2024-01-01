История обменного курса венгерский форинт–шведские кроны

Обменный курс венгерский форинт/шведские кроны сейчас составляет 0,030, отражая изменение в размере 0.353% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.739% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/шведские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,030, и минимумом, равным 0,029, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.427% уменьшение стоимости.