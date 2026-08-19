سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.046091 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.386% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.650% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.0468786 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0438212 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.858%.