سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 4.71447 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.306% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.361% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 4.71908 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 4.643 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.512%.