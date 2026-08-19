سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.0107949 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.525% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.549% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.0107994 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0106247 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.536%.