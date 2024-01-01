История обменного курса венгерский форинт–перуанские новые соли

Обменный курс венгерский форинт/перуанские новые соли сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере -0.397% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,010, и минимумом, равным 0,010, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.556% уменьшение стоимости.