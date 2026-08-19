سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 4.48111 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.742% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.610% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 4.48111 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 4.40134 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.