История обменного курса венгерский форинт–нигерийские найры

Обменный курс венгерский форинт/нигерийские найры сейчас составляет 4,517, отражая изменение в размере 0.466% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.499% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 4,633, и минимумом, равным 4,319, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.892% уменьшение стоимости.