سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 0.0130291 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.415% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.777% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 0.0130457 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0128402 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.