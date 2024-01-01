венгерский форинт малайзийские ринггиты История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса венгерский форинт малайзийские ринггиты. Это сводная страница венгерский форинт (HUF) малайзийские ринггиты (MYR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные HUF и MYR за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.
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История обменного курса венгерский форинт–малайзийские ринггиты
Обменный курс венгерский форинт/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере -0.467% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.936% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,013, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.386% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в малайзийские ринггиты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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