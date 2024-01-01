История обменного курса малазийский ринггит–венгерские форинты

Обменный курс малазийский ринггит/венгерские форинты сейчас составляет 76,644, отражая изменение в размере -0.046% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.399% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/венгерские форинты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 77,243, и минимумом, равным 76,385, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.387% увеличение стоимости.