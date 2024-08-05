马来西亚林吉特 至匈牙利福林 历史汇率
欢迎查看 马来西亚林吉特 至匈牙利福林 历史摘要。这是 马来西亚林吉特 (MYR) 至匈牙利福林 (HUF) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 MYR 和 HUF 历史数据。
马来西亚林吉特 至匈牙利福林 汇率历史
今日 马来西亚林吉特 至匈牙利福林 的汇率目前为 81.894，较昨日变动 0.829%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.561%。过去一周，马来西亚林吉特 至匈牙利福林 的汇率在 05-08-2024 的最高点 82.889 和 07-08-2024 的最低点 80.884 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.457%。
如何将马来西亚林吉特兑换成匈牙利福林
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输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
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选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MYR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HUF作为要换算的目标货币。
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就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示MYR兑HUF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。