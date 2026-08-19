سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 0.0489038 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.433% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.392% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 0.0491425 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0481368 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.796%.