История обменного курса венгерский форинт–мальдивские руфии

Обменный курс венгерский форинт/мальдивские руфии сейчас составляет 0,042, отражая изменение в размере -0.851% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.939% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,043, и минимумом, равным 0,042, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.349% уменьшение стоимости.