История обменного курса мальдивская руфия–венгерские форинты

Обменный курс мальдивская руфия/венгерские форинты сейчас составляет 23,609, отражая изменение в размере -0.063% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.040% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/венгерские форинты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 23,710, и минимумом, равным 23,463, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.428% уменьшение стоимости.