马尔代夫卢菲亚 至匈牙利福林 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至匈牙利福林 的汇率目前为 23.516，较昨日变动 -1.259%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.330%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至匈牙利福林 的汇率在 02-08-2024 的最高点 24.105 和 05-08-2024 的最低点 23.479 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.317%。