سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 0.150869 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.374% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.182% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 0.151006 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.148676 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.