История обменного курса венгерский форинт–маврикийские рупии

Обменный курс венгерский форинт/маврикийские рупии сейчас составляет 0,130, отражая изменение в размере -0.439% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,137, и минимумом, равным 0,129, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.800% уменьшение стоимости.