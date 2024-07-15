История обменного курса маврикийская рупия–венгерские форинты

Обменный курс маврикийская рупия/венгерские форинты сейчас составляет 7,681, отражая изменение в размере -0.295% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.634% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/венгерские форинты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 7,727, и минимумом, равным 7,323, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.042% увеличение стоимости.