سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى للقاطرات المنغولية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 11.5339 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.424% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.382% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 11.5339 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 11.3531 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.