История обменного курса венгерский форинт–монгольские тугрики

Обменный курс венгерский форинт/монгольские тугрики сейчас составляет 9,398, отражая изменение в размере -1.205% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.152% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 9,513, и минимумом, равным 9,366, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.449% увеличение стоимости.