سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 0.0553427 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.430% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.828% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 0.0553427 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0543628 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.501%.