История обменного курса венгерский форинт–молдавские леи

Обменный курс венгерский форинт/молдавские леи сейчас составляет 0,049, отражая изменение в размере -0.733% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.267% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/молдавские леи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,050, и минимумом, равным 0,049, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.859% уменьшение стоимости.