سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 1.06268 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.133% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.425% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 1.07031 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.04965 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.909%.