История обменного курса венгерский форинт–шри-ланкийские рупии

Обменный курс венгерский форинт/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 0,845, отражая изменение в размере -0.876% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.201% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,852, и минимумом, равным 0,832, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.427% увеличение стоимости.