سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 72.3846 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.407% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.252% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 72.3846 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 71.2516 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.552%.