سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى جنيه غيرنسي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى جنيه غيرنسي حاليًا 0.00235575 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.589% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.507% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى جنيه غيرنسي بين أعلى مستوى 0.00236376 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00233699 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.205%.