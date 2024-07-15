История обменного курса венгерский форинт–гернсийские фунты

Обменный курс венгерский форинт/гернсийские фунты сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере -0.061% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.782% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/гернсийские фунты колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.313% увеличение стоимости.