سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الدولار الفيجي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 0.00712546 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.208% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.470% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 0.00712985 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00701367 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.