سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 0.021586 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.941% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.127% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 0.021598 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0213169 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.470%.