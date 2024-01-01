История обменного курса венгерский форинт–китайские юани

Обменный курс венгерский форинт/китайские юани сейчас составляет 0,020, отражая изменение в размере -0.278% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.974% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/китайские юани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,020, и минимумом, равным 0,020, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.428% увеличение стоимости.