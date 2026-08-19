سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.00256952 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.278% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.155% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.00259505 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00256868 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.436%.