سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الليف البلغاري

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الليف البلغاري حاليًا 0.00537776 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.325% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.093% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الليف البلغاري بين أعلى مستوى 0.00540635 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00534365 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.223%.