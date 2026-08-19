سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.00537524 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.278% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.046% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.00540635 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00534365 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.223%.