سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 0.254895 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.214% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.273% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 0.256797 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.25333 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.337%.