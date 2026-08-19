سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى Zmw حاليًا 0.698097 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.443% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.704393 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.696902 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.532%.