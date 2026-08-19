سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 4.40832 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.005% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.161% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 4.42605 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 4.40832 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.270%.