سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 973.845 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.042% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.330% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 975.878 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 969.578 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.316%.