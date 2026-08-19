سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى بيزو أوروغواي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 1.49095 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.709% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.474% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 1.50165 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.49095 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.699%.