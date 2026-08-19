سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 138.568 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.177% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.204% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 138.814 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 138.071 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.220%.