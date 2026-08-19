سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 98.4231 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.048% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.085% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 98.7123 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 98.0538 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.490%.