سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الليرة التركية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الليرة التركية حاليًا 1.78305 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.025% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.315% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 1.78479 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 1.77565 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.257%.