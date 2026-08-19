سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 0.602096 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.509% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.025% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 0.605732 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.599433 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.396%.