سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى بدولارات سورينام حاليًا 1.40922 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.090% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.341% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 1.41101 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.40112 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.566%.